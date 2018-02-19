Гороскоп Таро: Карта недели для хабаровчан – «Генералим»

Посвятите текущую неделю генеральной уборке. Пришло время избавляться от ненужных связей, пустых надежд, лишних иллюзий.

Отпуская, постарайтесь не тосковать и не страдать, потому что уже ближе к следующей неделе на место пережитков прошлого обязательно придут новые люди и приятные моменты.

Овен – «Агент 007»

Неделя откроет абсолютно новые ощущения адреналина и драйва, позволит почувствовать себя в шкуре спецагента. Дело в той информации, которую вы получите. Ее мудрое использование откроет перед вами новые перспективы. Однако не забывайте о самореализации, для достижения полной гармонии с собой делайте то, во что верите.

Телец – «Куш»

Соглашайтесь на любые авантюры. На что именно бросить силы вам подскажет обстановка. Вашему вниманию может быть предложена сложная игра с высокими ставками. В итоге непредвиденный поворот событий окажется вам на пользу, так как позволит сделать значительный рывок вперед в одном из важных направлений.

Близнецы – «Не расслабляться»

Неделя благоприятна для создания непредвиденных ситуаций. Возможны технические и финансовые затруднения, может быть затронута тема налогов, штрафов, страховки. В связи с непредсказуемым характером событий карты рекомендуют не тратить энергию на ненужную суету, чтобы в ответственный момент действовать быстро и умело.

Рак – «Без остановки»

Вы почувствуете себя в сотни раз увереннее, чем раньше, но при одном условии, что не спасуете перед трудностями. Карты рекомендуют, во что бы то ни стало не останавливаться на середине пути, так как шансы на конечный успех достаточно велики. Ну а если вы инертны, пассивны, вами владеет страх, сейчас самое удачное время для преодоления внутреннего барьера.

Лев – «Не время срываться»

Эмоции - ваш главный враг. Помните, сохранить мир в вашей семье только в ваших силах, поэтому настройте домашних на спокойствие и внутреннюю гармонию. Деструктивное поведение способно подорвать мир в семье и браке, осложнить быт, создать проблемы с жильем, бизнесом. Ну а в плане работы эмоции станут отличным мотиватором, если тратить силы не на борьбу с людьми и обстоятельствами, а на путь к цели.

Дева – «Неожиданности»

Есть вероятность того, что вы окажетесь заложником обстоятельств либо собственной тактики. Задачи и методы их решения будет диктовать обстановка. Не исключено, что события примут неожиданный и критичный оборот, потребуют применения целого комплекса полезных умений и навыков.

Весы – «Силы в дело»

Вы внутренне готовы к испытанию, но карты не советуют выходить при этом за рамки разумного. Настрой на борьбу или приключение поможет вам справиться с реальной кризисной ситуацией, но нагнетать напряжение намеренно и провоцировать конфликты на ровном месте на этой неделе небезопасно.

Скорпион – «Будь проще»

Неделя станет неожиданной в эмоциональном плане. Вероятна болезненная реакция на агрессию или успех соперника. Постарайтесь не провоцировать обострение ситуации, негативные эмоции только принесут вред вашему делу.

Стрелец – «Под контролем»

Вам стоит контролировать свои аппетиты, не полагаться на одно лишь вдохновение и чутье. На этой неделе возможен не только игровой азарт, но и вполне реальные столкновения. В то же время нежелательно уклоняться от рисков, игнорировать выпады и вызовы, так как борьба может идти за жизненно важные ресурсы и ценности как личные, так и коллективные.

Козерог – «Учение - свет»

Неделя отлично подходит для обучения. Самое время для освоения полезной, сложной методики. Попутно можно пополнить знания, открыть новые горизонты. Ну а чтобы не учиться только на своих ошибках, неплохо будет заручиться поддержкой наставника.

Водолей – «На нервах»

Вам предстоит провести неделю в напряжении, особенно если затронуты жилищные или семейные интересы. Карты призывают к активной позиции, целенаправленным действиям. Пассивность и миролюбие могут быть неуместны.

Рыбы – «Терпение»

Вас ждет непростая неделя. Для того чтобы хотя бы на шаг приблизиться к желаемой цели, вам придется приложить все имеющиеся в запасе силы. Карты советуют запастись терпением и трудиться не покладая рук, и только тогда ваши усилия окупятся. Остерегайтесь резких слов и конфликтных ситуаций – такое поведение способно уничтожить все, что вы построите за эту неделю.

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