И тебя похороним: Ритуальные агентства Хабаровска - плюсы и минусы.

…Мы все умрем. А теперь к хорошим новостям. Обязательно останется тот, кто нас похоронит! Ритуальный бизнес в Хабаровске – один из самых стабильных и рентабельных в мире. Компании на этом рынке работают много лет, и мало среди них тех, кто разоряется.

Хабаровск не исключение. На мой взгляд, довольно тяжело заранее выбрать среди предприятий дальневосточной столицы оптимальный вариант для предания земле усопшего. Сильна вероятность, что чья реклама первой попалась на глаза, туда клиент и пойдет. Поэтому составлять рейтинг в обычном смысле не совсем верно. Проверять лично каждое агентство – так умерших родственников не напасешься. Предупреждаю, что нижеприведенный список страшно предвзят и чудовищно субъективен.

«Единая ритуальная служба». Плюсы: логотип, похожий на Twitter (идут в ногу со временем). На сайте есть фотографии красивых урн для праха кремированных домашних животных. Интернационализм (отдельной строкой идут «иудейские» и «мусульманские» похороны).

«Похоронный дом». Минусы: е мое, что за название такое? Хотя основное направление – выпуск элитных гробов. А, тогда точно «дом». Раздражают орфографические ошибки на сайте (что еще за «изделия из ченого камня»?). Плюсы: а ведь действительно красивые гробы! Прекратили выпуск домовин в Китае, и полностью перенесли производство в Россию. Поддержим отечественного инвестора!

«Зоофеникс». Агентство, специализирующееся только на ритуальных услугах для животных. Плюс: направление компании уже само по себе плюс. Братья наши меньшие тоже должны быть достойно похоронены. Минус: глючный сайт.

«Антрацит». Ммм, назвать компанию в «честь» угля… На что намек? Минус: я так и не нашел сайт этого агентства. А значит, стоимость услуг и прочие важные вещи посмотреть невозможно. Если портал все же существует, его в поисковике далеко отодвинули конкуренты (нет вложений в рекламу?).

«Золотые купола». Душу мою радуют.

«Память». Оказывают услуги по благоустройству захоронений. Плюсы: после десяти облагороженных могил одиннадцатую приводят в порядок бесплатно. Сотрудники интересуются древнеримской философией (на сайте есть цитата Цицерона). Минус: на сайте написано, что стараются не ради денег, а типа выполняют только гражданский долг. Не верю (да и прейскурант на это намекает).

«Земля и люди». Плюс: увековечены Михаилом Задорновым. Но мне показалось, что сотрудники несколько стесняются названия своей фирмы. Когда я позвонил в это предприятие, мне ответили просто «ритуальное агентство». При том, что в других похоронных компаниях операторы сразу же называли названия своих агентств. Минус: не видно сайта (ребят, ну в наше время без сайта никуда!).

«Акрополь». Плюс: находится в том же здании, где и редакция нашей газеты. Если из коллег кто-то умрет на рабочем месте, далеко бегать не надо.

«Хабаровск Ритуал». Плюсы: для тех, кто хочет посетить Мавзолей, но так, чтобы недалеко - оказывают услуги по бальзамированию покойников. Простой и удобный сайт, где указаны все услуги и цены на них.

Андрей Канев