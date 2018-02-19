В Хабаровском крае нашли в сугробе труп

В городе Советская Гавань Хабаровского края в сугробе обнаружили тело с 21-летней девушки, исчезнувшей неделю назад.

Валерия Ермизина в прошлое воскресенье вышла из дома. Спустя некоторое время она позвонила другу, Евгению Сухомлинову, и просила забрать. Однако по указанному адресу мужчина не смог отыскать девушку. Дверь ему никто не открыл, телефон знакомой не отвечал. Вслед за Валерией бесследно пропал и Евгений Сухомлинов, который сообщил родным девочки, что боится рассказывать, где он находится.

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-Мы разные версии выдвигали. Даже думали, что девочку за долги друга украли. Может он ее перепродал, - рассказали родственники.

Спустя шесть дней после пропажи, ее нашли, но уже без признаков жизни. Мертвая девушка лежала в снежной куче. Евгений Сухомлинов найден живым. В день трагедии они находились не вместе.