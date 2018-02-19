В Комсомольске-на-Амуре из окна выбросилась сумасшедшая женщина с ребенком

В Комсомольске-на-Амуре из окна четвертого этажа дома выбросилась 25-летняя женщина с 4-летним ребёнком. Мать и ребенок остались живы, были сильно травмированы, особенно пострадал ребенок. У него были многочисленные переломы и повреждения внутренних органов. Ребенка врачи спасли. У комсомольчанки были сломаны ноги.

Этот трагический случай произошел в январе прошлого года. После тго, как малыш пошел на поправку, его отправили в детский дом, а затем он был взят под опеку семьёй из соседнего региона.

Соседи ранее замечали странности в поведении женщины: она разговаривала сама с собой, летом ходила в зимней одежде.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, однако нести ответственность за совершённое женщина не будет — её признали психически нездоровой и направили на принудительное лечение в психиатрический стационар, - сообщает портал komcity