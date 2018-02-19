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В Комсомольске-на-Амуре из окна выбросилась сумасшедшая женщина с ребенком
В Комсомольске-на-Амуре из окна четвертого этажа дома выбросилась 25-летняя женщина с 4-летним ребёнком. Мать и ребенок остались живы, были сильно травмированы, особенно пострадал ребенок. У него были многочисленные переломы и повреждения внутренних органов. Ребенка врачи спасли. У комсомольчанки были сломаны ноги.
Этот трагический случай произошел в январе прошлого года. После тго, как малыш пошел на поправку, его отправили в детский дом, а затем он был взят под опеку семьёй из соседнего региона.
Соседи ранее замечали странности в поведении женщины: она разговаривала сама с собой, летом ходила в зимней одежде.
В отношении женщины было возбуждено уголовное дело, однако нести ответственность за совершённое женщина не будет — её признали психически нездоровой и направили на принудительное лечение в психиатрический стационар, - сообщает портал komcity
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