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В Хабаровском крае сгорели в бараке отец и сын
В городе Вяземский Хабаровского края ночью загорелось одноэтажный деревянный трёхквартирный барак на улице Студенческая. В дежурную часть о пожаре сообщила соседка, к которой через прогоревшее отверстие в полу заструился дым.
Оперативно прибывшее на тушение пожара звено газодымозащитной службы вскрыли входную дверь, запертую изнутри. Внутри помещения, где бушевал огонь, пожарные обнаружили двоих погибших мужчин – 30-ти и 70-ти лет. Полностью сгорели вещи, внутренние перегородки. Благодаря слаженной работе пожарного расчёта, удалось предотвратить распространение огня на две другие жилые квартиры, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на «Вяземские вести».
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