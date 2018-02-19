В Хабаровском крае сгорели в бараке отец и сын

В городе Вяземский Хабаровского края ночью загорелось одноэтажный деревянный трёхквартирный барак на улице Студенческая. В дежурную часть о пожаре сообщила соседка, к которой через прогоревшее отверстие в полу заструился дым.

Оперативно прибывшее на тушение пожара звено газодымозащитной службы вскрыли входную дверь, запертую изнутри. Внутри помещения, где бушевал огонь, пожарные обнаружили двоих погибших мужчин – 30-ти и 70-ти лет. Полностью сгорели вещи, внутренние перегородки. Благодаря слаженной работе пожарного расчёта, удалось предотвратить распространение огня на две другие жилые квартиры, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на «Вяземские вести».