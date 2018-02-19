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В Хабаровске старушка убила сына
В Хабаровске несладко жилось пенсионерке с 47-летним сыном в квартире на улице Тихоокеанская. Женщина часто ругала сына, а тот периодически избивал и забирал пенсию.
В один из зимних дней старушка не выдержала рукоприкладства, схватила нож и ударила сына в грудь. Мужчина скончался на месте.
. Пенсионерка предстанет перед закном по статье 105 часть 1 УК РФ ("Убийство"). Ей грозит 15 лет лишения свободы. До суда старушку оставили на свободе, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.
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