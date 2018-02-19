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В Хабаровском крае женщина замерзла до смерти на перекрестке дорог
В городе Вяземский Хабаровского края скончалась 41-летняя горожанка с признаками обморожения в районной больнице.
Дама напилась и уснула ночью на обочине дороги на перекрёстке улиц Уссурийская – Безымянная. Рано утром ее обнаружил случайный прохожий. На женщине была куртка, но шапки не было.
Признаков насильственной смерти не обнаружено. По факту гибели человека следственными органами проводится проверка, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на «Вяземские вести».
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