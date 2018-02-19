Юрий Матвеев: О профессии шахтера надо рассказывать больше

В рабочем поселке Чегдомын состоялось выездное заседание постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса. Одним из вопросов повестки было обсуждение перспектив развития угледобывающей отрасли в Хабаровском крае. Также депутаты посетили горно-обогатительную фабрику, шахту «Северная», угольные разрезы «Буреинский» и «Правобережный», техникум, где готовят специалистов для горнодобывающей отрасли.

В ходе осмотра производственных объектов генеральный директор АО «Ургалуголь», депутат краевого парламента Александр Добровольский рассказал своим коллегам о техническом оснащении, текущем положении дел на угледобывающем предприятии, которое входит в группу компаний «СУЭК», его дальнейших перспективах.

Участникам заседания напомнили, что развитием направления добычи угля в крае начали заниматься в 30-х годах прошлого столетия, но временем больших перемен для компании стал 2011 год, когда была принята стратегическая программа по увеличению добычи угля, приняли на работу новых специалистов, стали применять новые технологии. По словам председателя комитета Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса Анатолия Шатаева, в развитие предприятия было вложено 23 млрд рублей.

Российскими потребителями угля сегодня являются предприятия ЖКХ и энергетического комплекса Хабаровского края. На экспорт в страны АТР уголь отправляют через собственный терминал в п. Ванино. Треть всего ургальского угля добывается открытым способом в разрезе «Буреинский». На Белазах, загружая до 250 тонн в машину, уголь отвозят на горно-обогатительную фабрику. Остальной уголь добывают подземным способом – на шахте «Северная». В планах предприятия увеличить длину забоя в шахте с 250 метров до 400. Но уже сегодня она по своей производительности занимает шестое место по России.

«Поставщики грузов с железнодорожниками должны отчётливо видеть, когда, в какие годы на какие объёмы нужно наращивать провозную способность железной дороги», - обратил внимание на перевозку грузов первый заместитель председателя Законодательной Думы Хабаровского края Юрий Матвеев. Эти вопросы заинтересованным сторонам еще предстоит решить.

Вице-спикер краевого парламента также подчеркнул значимость шахтерской профессии в развитии региона: «В последние три года «Ургалуголь» стал ведущим предприятием отрасли Дальнего Востока. 6-8 млн тонн добычи угля в год! В Приморье, в Амурской области добывают меньше. А в 90-м году Ургал добывал чуть больше миллиона тонн. Отрасль развивается, и о сложной героической профессии шахтера надо рассказывать больше и чаше!», - отметил Юрий Матвеев.

В каких условиях работает большая часть жителей Чегдомына, депутаты увидели своими глазами. Для этого они не только осмотрели горно-обогатительную фабрику, посетили угольный разрез, прошлись по кабинетам медицинского центра АО «Ургалуголь», но и спустились на 250 метров под землю в шахту «Северная». Как и профессиональные шахтеры, они прошли несколько этапов этой работы: ознакомились с инструкцией по технике безопасности, переоделись в спецодежду, преодолели на однорельсовой железной дороге получасовой спуск вниз, на себе прочувствовали шум работающей под землей техники и зеркально-черную атмосферу подземного цеха.

Увидели, что работать с высокой отдачей в сложных условиях людям помогает новейшая горнодобывающая техника, которая также обеспечивает высокий уровень безопасности труда. На обогатительной фабрике уголь освобождают от примесей и пустой породы. За сутки здесь обрабатывается 20 тысяч тонн угля. 90 процентов работников фабрики – женщины, добывают уголь мужчины. Всего на предприятии трудится свыше 2000 человек. Новую смену растят здесь же, совместно с преподавательским коллективом горно-добывающего техникума.

Пресс-служба

Законодательной Думы

Хабаровского края.