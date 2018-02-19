В Хабаровске прошел VII фестиваль «Азарт. Здоровье. Отдых»

В Хабаровске прошел VII физкультурно-спортивного фестиваль "Азарт. Здоровье. Отдых" среди команд Союза "Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов". Приз губернатора– телевизор — достался семье Пронягиных, победившей в командном зачете по сумме многоборья.

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Торжественное открытие фестиваля прошло в хабаровском спортивно-оздоровительном комплексе «Юность». Участников соревнований поприветствовала председатель краевого профсоюзного объединения Галина Анатольевна Кононенко: «Дорогие друзья, посвятившие себя спорту, здоровому образу жизни! Мы рады приветствовать вас здесь, на открытии нашего зимнего спортивного фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых»! Мы желаем вам, чтобы в честных соревнованиях вы получили заслуженные призовые места. Наш фестиваль – давний, традиционный. Я надеюсь, что традиции, которые были заложены в него много лет назад, будут сохранены».

В поддержку российских спортсменов, выступающих в эти дни на Олимпийских играх в корейском Пхенчхане организаторы, Союз «ХКООП», украсили спортивные площадки флагами РФ. Колонна спортсменов прошлась с российским триколором во время торжественного марша открытия фестиваля. «Мы не можем не поддержать сегодня российских спортсменов, которые соревнуются на Олимпийских играх в Корее. Наши соревнования посвящены и им – в знак солидарности и поддержки, веры в то, что никакие препятствия не помешают российским атлетам показать в честной борьбе максимум своих способностей», - заявила Галина Кононенко.

В первый день спортивного фестиваля соревнования проходили на трех локациях: в «Юности» после торжественного парада открытия прошли семейные старты, гигантский прыжок и лыжная эстафета трудовых коллективов, в горнолыжном центре «Спартак» состязались сноубордисты и лыжники, в краевом центре хоккея – команды по хоккею с мячом.

Во второй день «Азарта», 18 февраля, в спортивно-оздоровительном комплексе «Юность» прошли лыжные гонки, а в краевом центре хоккея – финал мини-хоккея с мячом, а так же семейные старты: эстафета «Хоккей», фигурное катание, метание снежков. Союзом «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов». В 15:00 участников и болельщиков ожидала церемония закрытия фестиваля, подведение предварительных итогов соревнований по видам программы фестиваля и награждение спортсменов.

Предварительные итоги в видах программы фестиваля «Азарт. Здоровье. Отдых» по состоянию на 18 февраля 2018 г.:

Горные лыжи:

1 место – команда «Водоканал-2» (первичная профсоюзная организация МУП г. Хабаровска «Водоканал»),

2 место – команда «Сбербанк-2» (профсоюз работников госучреждений),

3 место – команда «Водоканал-6» (первичная профсоюзная организация МУП г. Хабаровска «Водоканал»).

Сноубординг:

1 место – команда «Сбербанк-2» (первичная профсоюзная организация Дальневосточного банка Сбербанк России),

2 место – команда «Водоканал-5» (первичная профсоюзная организация МУП г. Хабаровска «Водоканал»),

3 место – команда ХНПЗ (первичная профсоюзная организация работников химических отраслей промышленности).

Лыжные гонки:

1 место – команда ТОГУ-1 (первичная профсоюзная организация работников ТОГУ),

2 место – команда «Сбербанк-1» (первичная профсоюзная организация Дальневосточного банка Сбербанк России),

3 место – команда «Водоканал-3» (первичная профсоюзная организация МУП г. Хабаровска «Водоканал»).

Лыжная эстафета:

1 место команда «Водоканал-1» (первичная профсоюзная организация МУП г. Хабаровска «Водоканал»).).

2 место – команда ТОГУ-1 (первичная профсоюзная организация работников ТОГУ),

3 место – команда «Сбербанк-1» (первичная профсоюзная организация Дальневосточного банка Сбербанк России).

Приз губернатора Хабаровского края – телевизор - достался семье Пронягиных, выступавшей за Хабаровскую краевую организацию Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания РФ.

Пронягиных, команде, выступавшей за первичную профсоюзную организацию работников госучреждений, и победившей в командном зачете по сумме многоборья

Победителей награждали заместитель министра физической культуры и спорта края Дмитрий Сергеевич Чикунов, председатель Союза «Хабаровское краевое объединение организаций профсоюзов» Галина Анатольевна Кононенко, заместитель генерального директора исполнительной дирекции объединения работодателей «Союз работодателей Хабаровского края» Милана Юрьевна Распутина, а также заместитель председателя краевого профобъединения Елена Семеновна Сердюк, председатель краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Лилия Васильевна Нестерова, директор краевого физкультурно-спортивного клуба профсоюзов «Спартак» Светлана Геннадьевна Землянухина и специалист по организационной и информационной работе краевой организации профсоюза работников народного образования и науки Анна Юрьевна Медведева.

Позднее будут объявлены победители среди трудовых коллективов в общекомандном зачете.