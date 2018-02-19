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В Хабаровском крае подвели итоги регионального театрального конкурса
В Хабаровске подвели итоги ежегодного краевого конкурса в области театрального искусства. В конкурсе принимали участие 6 профессиональных театров края – краевой музыкальный театр, краевой театр драмы, театр юного зрителя и театр кукол, камерный театр «Триада» , Комсомольский – на – Амуре драматический театр.
1.Лучшая режиссерская работа года – спектакль Ольги Подкорытовой « Поляна сказок», Театр Кукол
2. Лучшая мужская роль – Дмитрий Кишко за образ графа Волконского в спектакле «Муравьев. Граф Амурский», Хабаровский краевой театр драмы.
3. Лучшая женская роль - Евгения Колтунова, за образ мамаши в спектакле «Цацики идет в школу», Театр Юного Зрителя.
4. "Надежда сцены - Елизавета Азаренкова за роль в спектакле «Стеклянный зверинец», Комсомольский театр драмы
5. Балетмейстер года – Ольга Козорез, спектакль «Спящая красавица», Музыкальный театр
6 Художник года – Сергей Ким за сценографическое решение спектакля «Золотой теленок», Театр «Триада»
7. Событие года - фестиваль - лаборатория «Наша тема», Театр Юного Зрителя
8. За вклад в развитие театрального искусства Хабаровского края - Виталий Черятников, Музыкальный театр.
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