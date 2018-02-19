Сретенский квест объединил шесть техникумов и колледжей Хабаровска

В Спасо-Преображенском кафедральном соборе состоялся Сретенский квест для учащихся средних специальных учебных заведений города Хабаровска.

Квест был приурочен ко Дню православной молодежи, который отмечается 15 февраля — в день Сретения Господня. Организаторами квеста выступили отдел по делам молодежи Хабаровской епархии и православное молодежное движение «Курс-Восток».

В игре приняли участие команды Хабаровского техникума водного транспорта, Хабаровского промышленно-экономического техникума, Хабаровского государственного медицинского колледжа, Хабаровского технологического колледжа, Хабаровского техникума железнодорожного транспорта, а также профессионального училища № 16.

Участникам квеста необходимо было пройти по шести станциям, ответить на вопросы и выполнить задания.

Так, в нижнем храме диакон Алексий Шарапа рассказывал о богослужебном облачении, а потом проверял остаточные знания. На верхнем клиросе из букв церковнославянского алфавита составляли предложенную цитату из Библии, а на колокольне интересовались высотой собора и количеством ступенек от нижнего храма до звонницы.

Подведение итогов состоялось в уютной обстановке молодежного кафе «2 рыбы»: с одинаковым количеством баллов сразу две команды заняли первое место. Победителями стали команды Хабаровского технологического колледжа и Хабаровского государственного медицинского колледжа. Призерам достались памятные подарки, а также сертификаты в кафе «2 рыбы»!

Организаторы отмечают, что это не последняя встреча со студентами ссузов: уже в марте состоится «Своя игра», посвященная Дню православной книги.