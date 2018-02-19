Хабаровский край под «Зеленым щитом»

В Хабаровском региональном отделении Народного фронта состоялся круглый стол, посвященный проблемам экологической безопасности на территории Хабаровского края.

Активисты ОНФ представили экспертному сообществу и представителям государственных служб результаты своей работы за 2017 год, обозначили основные выявленные проблемы и предложили уникальные пути решения. Одними из самых обсуждаемых в рамках мероприятия инициатив Народного фронта стали «Генеральная уборка/карта свалок ОНФ» и резонансный для макрорегиона проект «Зеленый щит».

«Идея законопроекта о «Зеленом щите» принадлежит активистам Общероссийского народного фронта, а сам проект является примером того как инициативы снизу способны реализоваться в законе, призванном защитить интересы граждан от уничтожения зеленых легких российских городов. Для Хабаровского края задача создания «Зеленого щита» - неприкосновенной для хозяйственного освоения уникальных пригородных лесов особенно актуальна для Хабаровска. Здесь, по мнению специалистов, в защите нуждаются природные зоны, расположившихся в районе Воронежских высот, Хехцира, в районе Петропавловского озера.

Активисты ОНФ в своей работе регулярно сталкиваются с фактами вырубок пригородных лесов в целях строительства производственных объектов, жилых комплексов, размещения отходов и незаконной добычи полезных ископаемых. К примеру, около половины выявленных в результате реализации проекта ОНФ «Карта свалок/генеральная уборка» расположены именно в лесных массивах.

По мнению участников региональной рабочей группы по созданию «Зеленого щита» дополнительный природоохранный статус может повлиять на решение проблемы задымления города в пожароопасный период. Придание особого статуса участкам пойменных лугов левобережья Амура, территориям, входящим в состав ЕАО, примыкающим к городу Хабаровску позволит значительно усилить контроль за противопожарной обстановкой и ужесточить ответственность за поджоги сухой травы и сельхоз палы. Важную роль в сохранении территорий, вошедших в состав зелёного пояса будет играть общественный экологический контроль и использование современных технологий спутникового контроля и беспилотных летательных аппаратов. Уже сейчас в состав общественной экологической инспекции ОНФ готовы войти бойцы казачьей экологической сотни и студенческие экологические отряды края»,

- рассказал о проекте руководитель центра общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса хабаровского отделения ОНФ Владимир Сидоров

Придание статуса «зеленый щит» уникальным природным комплексам позволит взять на особый контроль данные территории, исключить передачу участков для возведения объектов за исключением создания туристических баз, зон отдыха, парков и скверов. В пределах таких зон значительно ужесточается ответственность за несоблюдение природоохранных норм, штрафы для незаконную рубки, свалки, загрязнение природной среды увеличиваются в несколько раз.