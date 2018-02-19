В Хабаровском крае новогодняя елака устояла перед гопниками

В поселке Ванино Хабаровского края уголовник и трое юных гопников сбили со стобов и три видеокамеры уличного наблюдения. Хулиганыхотели повалить елку, установленную в парке. Елка была установлена крепко. После неудачных попыток они разбили на ней елочные игрушки и порвали гирлянду. Помимо этого уничтожили декоративные светодиодные светильники сломали акустическую колонку, повредили детский игровой комплекс.

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Данными действиями подозреваемые лица причинили материальный ущерб на общую сумму не менее 39 тысяч рублей.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по Ванинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм».

Между тем, в Хабаровске на площади Ленина демонтируют новогодний городок. Сотрудники «Горсвета» сняли с главной городской ёлки новогодние гирлянды и игрушки. Символ нового года состоит из сотен хвойных деревьев, которые планируется передать в Приамурский зоосад имени Сысоева для животных.