Первый региональный форум зоозащитников пройдет в сентябре в Благовещенске

Общественная организация любителей животных г. Благовещенска «Остров спасения» планирует провести первый форум зоозащитников «Амур», цель которого воспитание ответственного отношения к животным. Форум пройдет в областном центре в начале сентября, проект получил поддержку Фонда президентских грантов в размере почти 1,4 млн рублей.

Как рассказала заместитель председателя организации Нина Стельмахова, проблема бездомных животных является актуальной для каждого населенного пункта Амурской области. Большинство людей не радует вид брошенных животных, у кого-то они вызывают страх, у кого-то жалость, при этом важно учитывать, что безнадзорные животные – это и экологическая проблема, поскольку они часто являются переносчиками инфекционных заболеваний, ухудшают санитарно-эпидемиологическую обстановку.

«Нередко мы слышим в новостях о жестоком обращении с животным и зачастую в подобных инцидентах участвуют подростки. Это напоминает нам о проблемах воспитания подрастающего поколения, которые требуют срочного решения. Главная цель нашего проекта - консолидация усилий, возможностей и намерений городской среды: сектора общественных организаций, зоозащитников, органов муниципальной власти, учебных учреждений, неравнодушных горожан, средств, массовой информации предпринимательского сообщества зоо - сферы, объединив их в единое сообщество для проведения социально-культурного мероприятия - Первого Зоофорума «Амур», на котором будут выработаны пути решения проблемы с безнадзорными животными в регионе», - рассказала Нина Стельмахова.

Команда проекта надеется, что форум будет проходить ежегодно и, учитывая масштаб проблемы, выйдет за пределы области, став межрегиональным.

Отметим, общественная организация занимается проблемами бездомных животных много лет. Силами волонтеров организован ветеринарный кабинет в помещении приюта, проводится комплексная социализация животных. С недавних пор в центре проходят практику студенты аграрного колледжа, где нет собственной базы. Сегодня идут переговоры с Дальневосточным государственным аграрным университетом о прохождении студентами практики в приюте. Работы хватает, признается Нина Стельмахова. В центре кинологи проводят занятия кружка, собаки проходят курс дрессировки. Всех поступивших в приют животных лечат, кормят, стерилизуют и стараются найти им дом.

В планах организации создание многофункционального центра для животных.

«Сегодня у нас есть идея создать в Амурской области, в Благовещенске многофункциональный реабилитационный центр для животных, где будут заниматься не только бездомными животными, но и воспитанием, социализацией домашних животных, проводить выставки. Здесь будет и ветеринарная служба, и клуб собаководства, будут проходить консультации и мастер-классы для владельцев. Надеемся, что на форуме мы сможем почерпнуть полезные идеи от наших коллег из других городов и регионов», - добавил Нина Стельмахова.

Напомним, в 2017 году НКО из Амурской области представили на конкурс президентских грантов 52 проекта, 13 из них стали победителями и получили в общей сложности 18,15 млн рублей. В 2016 году поддержку фонда получили 6 проектов на 6,16 млн рублей.

Ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка говорил о необходимости повышения проектной культуры дальневосточным НКО.

«В 2017 году впервые в истории Дальний Восток рванул по президентским грантам для НКО. Впервые это произошло. Дальневосточные регионы показали самую лучшую динамику среди всех других федеральных округов. Прежде всего отдельно проектной культурой НКО занимался Общественный совет при Минвостокразвития России, показывая, как нужно правильно «упаковывать» свои идеи, начинания в проект, который может получить поддержку по линии президентских грантов. И эта динамика была отмечена Общественной палатой РФ и Администрацией Президента России. Никогда еще дальневосточные НКО не получали гранты Президента в таких объемах», - отметил Министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Дальний Восток стал абсолютным рекордсменом по темпам прироста победителей конкурса президентских грантов и объема финансирования. Количество проектов, победивших от регионов Дальнего Востока в двух конкурсов президентских грантов, в 2017 году увеличилось в 4,5 раза по сравнению с 2016 годом, а объем финансирования вырос в 4 раза.