В Хабаровске сотрудники УФСБ задержали сбежавшего преступника

В Хабаровске, получив оперативную информацию, сотрудники УФСБ подтвердили полученные сведения, установили точное местоположение и совместно с УФСИН задержали сбежавшего из больницы №10 22-летнего Игоря Щигарева

Дальнейшую судьбу молодого человека будут решать органы прокуратуры Хабаровского края. Беглецу грозит смена режима содержания в колонии и увеличение срока.

Игорь Щигарев, отбывающий наказание в колонии-поселении № 22, расположенной в селе Заозерное Хабаровского района, сбежал 15 февраля из городской больницы № 10, где находился на стационарном лечении в хирургическом отделении.

За какое именно преступление отбывал срок Игорь Щигарев , не уточняется, однако, поскольку сидел он в колонии-поселении, речь идет о преступлении небольшой или средней тяжести.