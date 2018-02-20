В Хабаровске отметят Международный день родного языка

В Хабаровске 21 февраля день в Хабаровском педагогическом колледже имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша пройдут мероприятия, посвященные Международному дню родного языка.

В рамках проекта "Педкластер 27" студенты первых и вторых курсов проведут для обучающихся начальных классов МАОУ НОШ "Первые шаги" праздник "Волшебный мир речи", для обучающихся КГАОУ "Краевой центр образования" фестиваль "Языки родной земли".

20 февраля в колледже на базе лаборатории "Начальное образование" состоится дискуссионная площадка "Родное слово Приамурья", участниками которой станут студенты Хабаровского педагогического колледжа, ФГБОУ ВО ТОГУ, ученики МАОУ НОШ "Первые шаги".

21 февраля студенты колледжа примут участие в мероприятии «Родной язык — душа народа» Дальневосточной государственной научной библиотеки ? представят литературно-музыкальную композицию "Дальневосточные мотивы".

Между тем, в Хабаровском крае нивхский язык находится в серьезной опасности, а орочский и негидальский языки практически исчезли. Всего по данным Юнеско 136 языков в России находятся в опасности, и 20 из них уже признаны мертвыми.

По оценкам лингвистов полноценных носителей негидальского языка насчитывается всего трое, ещё ряд людей знает язык пассивно. Всего негидальцев проживает в Хабаровском крае 567 человек. Негидальский язык относится к тунгусской ветви тунгусо-маньчжурских языков, наиболее близок эвенкийскому. Негидальцы – один из древнейших народов Приамурья, генетически родственен коренным жеителям севера Америки.

Орочский язык относится к южной группе тунгусо-маньчжурских языков, близок к нанайскому и удэгейскому языкам. Орочи живут в Комсомольском, Совгаванском, Ульчском районах Численность говорящих на орочском языке согласно переписи не более 8 человек. По одной из гипотезе орочи - потомки легендарного сахалинского народа тончи.

Нивхский язык распространён в северной части острова Сахалин и в бассейне реки Амгуни, притока Амура. Нивхи - древнейший народ, живущий на Дальнем Востоке с доледникового периода.

Правозащитники просят у главы государства принять закон «О сохранении национального и языкового многообразия народов России», который бы дополнил законодательство, защищающее коренных жителей Сибири и Дальнего Востока.