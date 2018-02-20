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Хабарочанин-срочник мечтал привезти на гражданку самозарядный карабин Симонова
Житель Хабаровска во время срочной службы в рядах в армии стал интересоваться возможностью достать нелегально самозарядном карабине Симонова у своих сослуживцев. Он планировал купить карабин для охоты. Вскоре об этом узнали оперативники спецслужб по ВВО и установили слежку.
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Сотрудник спецслужб предложил солдату купить у него СКС за 35 тысяч рублей. Юноша согласился и пришел на встречу во время увольнительной. Когда сделка состоялась, он был задержан.
Приговор за совершенное преступление в Краснореченском военном суде хабаровского гарнизона молодой человек выслушал уже на гражданке.
Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 222 ч.1 УК РФ, и назначили наказание в виде лишения свободы условно сроком на два года с испытательным сроком два года, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab..
СКС — самозарядный карабин Симонова — был принят на вооружение советской армии в 1949 году. Сегодня он до сих пор хранится в некоторых стрелковых соединениях воинских частей.
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