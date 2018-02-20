Убийство малыша в Твердохлебово: Ужасающие подробности

В Хабаровске состоялось очередное судебное заседание по жестокому убийству четырехлетнего мальчика. Жителям поселка Твердохлебово Хабаровского района Ольге Кузнецовой и ее сожителю Александру Шкамратоваву вменяется убийство ребенка с особой жестокостью. По совокупности преступлений подсудимым грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

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Мать мальчика и ее сожитель ребенка в последние месяцы его жизни систематически избивали, морили голодом, держали в кладовке. А убийство пытались выдать за несчастный случай: мальчик якобы неудачно свалился с лестницы и умер.

—Мальчика пара забивала совместно, делали это очень жестоко и хладнокровно. Она била своего сына ради мужчины, а он - чтобы поднять свою самооценку, - считает один из участников судебного процесса.

Жестокость, с которой убивали малыша, поразила даже видавших виды правоохранителей: согласно результатам экспертизы, общий объем телесных повреждений, приведших к смерти ребенка, стал результатом как минимум 80 ударных воздействий.

Согласно экспертизе, существенный вред здоровью ребенка был нанесен еще за месяц до трагедии: эксперты старые переломы ребер, которые могли возникнуть от травмирующих воздействий тупого твердого предмета не менее месяца до момента наступления смерти.

Прокурор в течение час зачитывал список травм, которые были нанесены маленькому мальчику.

На теле мальчика были многочисленные кровоподтеки и ушибы. Эскперты нашли следы от ударов шнуром кипятильника и его спирали в области шеи, бедер, живота, голени, поясницы.

В квартире были найдены кроссовки, испачканные кровью. На теле мальчика имеются кровоподтеки в области живота, нанесенные подошвенной частью кроссовки.

Подсудимые избивали ребенка, накрыв или завернув его в одеяло. У мальчика были обнаружены переломы шести ребер, которые срослись без оказания медицинской помощи. Кости погибшего были повреждены приблизительно за месяц до его гибели.

Помимо внешне заметных увечий, общее число которых составляет не менее 80, и перелома ребер, у ребенка были разрывы внутренних органов.

Следующее разбирательство убийства малолетнего ребенка продолжится в Хабаровском краевом суде на Слушание 26 февраля.