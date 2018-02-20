Мэрия Хабаровска просит Роспотребназдор выяснить, кто воняет в поселке Горького

Администрация Хабаровска наконец-то обратила внимание на жизнь горожан, а точнее, на вонь. Более ста человек - жители домов, расположенных на улицах Гагарина, Семашко, Воровского, Осетинской, подписались под обращением в различные инстанции с требованием разобраться, кто их травит.

Теперь и городские чиновники обратилась направили обращение в территориальное отделение Роспотребнадзора, а также в комитет регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. По закону обращение должны рассмотреть за 30 дней , если потребуются дополнительные исследования.

Поводом для суеты чиновников стало обращение хабаровчанки в прокуратуру. Анастасия Соколова приобрела дачный участок в июле 2017 года недалеко от этого завода. Спустя некоторое время она регулярно стала чувствовать едкий запах.

«Зловоние было настолько сильное, что у меня болела и кружилась голова, тошнило. Доходило даже до рвоты. У ребенка текла кровь из носа, хотя на даче он был только два раза. Я стала опрашивать соседей, и они подтвердили, что мой случай не уникальный. Соседи тоже испытывали недомогание», - рассказала Соколова.

Женщина вместе с ребенком обратилась к врачу. По ее словам, после сдачи анализов здоровому ребенку вдруг поставили диагноз «нехватка кислорода».

Найдут ли источник зловония, покажет время. Хотя, человек –такое существо, которое ко всему привыкает, а со временем еще и с благодарной ностальгией вспоминает. Но это совсем другая история.