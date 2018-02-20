В Хабаровском крае «отзвездят» гостиницы

Хабаровский край занимает первое место среди субъектов ДФО по количеству классифицированных гостиниц.

На сегодняшний день процедуру добровольной классификации прошли 20 предприятий края и получили от 1 до 5 звезд.

В Хабаровске - 5 звезд «Парус» , 4 звезды – «Амур», «Верба», 3 звезды: - «Аврора», «Ариранг», «Версаль», «Европа», «Ерофей», «Зарина", «Интурист», 1 звезда - хостел «Брэнсон», хостел «Какаду».

В Хабаровском районе - 4 звезды «Ривьера», 3 звезды – «Уссури»

В Комсомольске-на-Амуре - 3 звезды «Восход», «Космос», «Сити», «Сити Центр».

В Бикине - 3 звезды гостиница «Ажур".

05 февраля 2018 г. Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон от 05.02.2018 № 16-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в целях совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг и классификации объектов туристской индустрии".

Федеральным законом вводится обязательная поэтапная классификация гостиниц: с 01 января 2019 г. для предприятий с номерным фондом более 50 номеров, с 2020 года – более 15 номеров, с 2021 года для всех гостиниц в Российской Федерации.

Классификация является обязательной для всех средств размещения, предоставляющих гостиничные услуги, в том числе: гостиниц, отелей, мотелей, хостелов. Вместе с тем классификации не подлежат средства размещения, используемые для отдыха и оздоровления детей, медицинского, физкультурно-спортивного и социального обслуживания населения.

Классификация гостиниц осуществляется организациями, аккредитацию которых проводит Министерство культуры Российской Федерации. Аккредитация действует три года и позволяет проводить классификацию гостиниц на всей территории Российской Федерации при условии уведомления уполномоченных органов государственной власти субъектов, на территориях которых планируется осуществлять классификацию.

Срок действия свидетельства о присвоении гостиницы определённой категории (классификации), выдаваемого аккредитованной организацией, также составляет три года.

За предоставление гостиничных услуг без данного свидетельства, а также за использование в рекламе (названии, деятельности) категории, не соответствующей указанной в свидетельстве, установлена административная ответственность.

Под действия Федерального закона на территории края попадут порядка 150 гостиниц и аналогичных средств размещения, из которых 33 предприятия будут классифицированы до июля 2019 года.