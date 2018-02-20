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Хабаровчанин незаконно купил 92 тысячи литров лекарства «Этиловый спирт»
Хабаровчанин задумал маленько «подрихтовать» свое материальное положение, поторговать спиртом-водочкой. Как говорится, на ловца и гребец идет. Лицензии на приобретения не было, поэтому договорился по-братски с директором одной из аптек города Вяземский, у которого была такая лицензия.
Благодаря «братской помощи», а точнее «сестринской», потому что директор была женщина, на основании договора, хабаровчанин приобрел пять партий лекарства «Этиловый спирт» общим объемом 92 тысячи литров на сумму 8 миллионов рублей.
За «братскую» помощь хабаровчанин заплатил директору аптеки 250 тысяч рублей.
Суд приговорил хабаровчанина к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Директор аптеки осужден на 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.
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