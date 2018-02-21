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В Комсомольске-на-Амуре мужчина убил сожительницу в День всех Влюбленных
В Комсомольске-на-Амуре потеряли 26-летнюю Ирину Фокину. Вечером в День всех влюбленных она пошла к подруге занимать деньги на школу старшему сыну и до сих пор не вернулась.
Сожитель Ирины Фокиной в тот же день сообщил в полицию о том, что его гражданская жена пропала без вести.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении убийства сотрудниками полиции был задержан заявитель. Мужчина сознался в содеянном и указал на место, где спрятал труп своей сожительницы.
По предварительным данным, 14 февраля 2018 года в квартире дома, расположенного в городе Комсомольск-на-Амуре, произошла ссора между подозреваемым и его 26-летней сожительницей. В ходе конфликта мужчина убил женщину. С целью сокрытия следов преступления на следующий день он вынес тело из дома и спрятал в сугробе рядом с гаражным кооперативном. Злоумышленник обратился в полицию с заявлением об исчезновении сожительницы. Сотрудники правоохранительных органов приступили к розыску женщины и установлению всех обстоятельств ее исчезновения. В итоге 20 февраля 2018 года мужчина дал признательные показания и указал место, где спрятал тело сожительницы. В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили тело потерпевшей.
Необходимо отметить, что ранее злоумышленник уже был судим за совершение имущественных преступлений. Официально нигде не работал. Погибшая работала продавцом в магазине.
В отношении подозреваемого СУ СК России по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 Уголовного кодекса Российской Федерации «Убийство».
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