В Хабаровске ВИК-Гарант «заныкал» два многоквартирных дома

В Хабаровске прокуратура обнаружила то, что управляющая компания ООО «ВИК-Гарант» не разместила в системе сведений об изменении общих жилых площадей домов, соответствующих сведениям Единого государственного реестра недвижимости. В системе размещена иная общая жилая площадь, не соответствующая действительности.

От общей жилой площади многоквартирных домов зависит легитимность общих собраний собственников помещений.

Поводом для проверки послужила жалоба в прокуратуру председателей советов двух многоквартирных домов

По постановлению прокурора района ООО «ВИК-Гарант» привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.