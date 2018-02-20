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В Хабаровске ВИК-Гарант «заныкал» два многоквартирных дома
В Хабаровске прокуратура обнаружила то, что управляющая компания ООО «ВИК-Гарант» не разместила в системе сведений об изменении общих жилых площадей домов, соответствующих сведениям Единого государственного реестра недвижимости. В системе размещена иная общая жилая площадь, не соответствующая действительности.
От общей жилой площади многоквартирных домов зависит легитимность общих собраний собственников помещений.
Поводом для проверки послужила жалоба в прокуратуру председателей советов двух многоквартирных домов
По постановлению прокурора района ООО «ВИК-Гарант» привлечено к административной ответственности в виде предупреждения.
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