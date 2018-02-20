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Бухарики за рулем: В поселке Ванино было задержано 58 пьяных водителя
В Хабаровском крае за прошлый год 58 жителей поселка Ванино понесли наказание за управление автомобилем в нетрезвом виде. Среди них 55 мужчин и три женщины.
Больше частью наказание было в виде обязательных работ на срок от 200 до 330 часов. Трое ванинцев приговорены к штрафам в размере 200 тысяч рублей.
Еще семеро осуждены к реальному лишения свободы на срок от 8 месяцев до 1 года, а 12 человек приговорены к условному лишению свободы.
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