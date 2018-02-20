Почти полмиллиона незадекларированных японских йен обнаружили таможенники в аэропорту Хабаровска

1,56 миллиона японских йен в багаже у российского туриста обнаружили таможенники при оформлении пассажиров авиарейса Хабаровск – Нарита (Япония). Это на 480 тысяч йен превышает разрешенную законом к вывозу без декларации сумму наличных денег.

При прохождении таможенной границы в аэропорту Хабаровска пассажир выбрал «зеленый коридор». Таким образом он сообщил, что не везет товары, подлежащие обязательному письменному декларированию. Однако при осмотре багажа россиянина таможенники обнаружили 156 банкнот номиналом 10 тысяч японских йен каждая. В эквиваленте это составило 14,4 тысячи долларов США, в то время как без заполнения декларации можно вывезти только 10 тысяч долларов США.

В отношении туриста возбуждено дело об административном правонарушении. 480 тысяч японских йен помещены в камеру хранения вещественных доказательств таможни до принятия судебного решения.