Новые медиа будут широко представлены на площадках Дальневосточного медиафорума

Известный российский блогер-фотограф Илья Варламов станет спикером Дальневосточного медиафорума. Посты блогера о российских городах в формате плохой/хороший всегда вызывают массу различных и эмоциональных комментариев у пользователей социальных сетей.

На Дальневосточном форуме Илья Варламов прочтет лекцию «Блоги и социальные сети - инструменты влияния или игрушки?» в самый первый день работы форума – 26 февраля.

Тема блогов и продвижения в социальных сетях будет весьма популярна на Дальневосточном медиафоруме, помимо именитого Варламова, в работе примут участие региональные блогеры, которые по количеству подписчиков не уступают федеральным.

«Расскажу, как снимать днем, чтобы не было «панд» и не нужно было щурить глаза на фото. Как снимать ночью и искать свет, дам рекомендации по композиции, об обработке фото (яркость, цвет, тонировка). Поделюсь секретами быстрой ретуши. А еще о «синемографии» - живом фото как в газетах вселенной Гарри Поттера», – говорит о своем мастер-классе хабаровский фотограф Виктор Трендберг.

Как добиться популярности в социальной сети, а в будущем еще и зарабатывать на этом, расскажет предприниматель и блогер Дмитрий Куликов, известный своими рассказами и фотографиями о различных путешествиях по миру.

О таком популярном инструменте продвижения как Youtube расскажет видеоблогер, участница проекта на YouTube «Hype Camp - Замок блогеров» (Москва) Мария Зубова.

Ведущая программы «Будет вкусно» медиахолдинга «Губерния» Валентина Олексенко поделится секретами, как ее программе удается быть на плаву долгие годы, при этом оставаясь свежей и популярной не только у телезрителей, но и пользователей социальных сетей.

Регистрация на Дальневосточный медиафорум, который пройдет в Хабаровске 26 и 27 февраля, продолжается на сайте www.dfomedia. В работе различных площадок примут участие более тысячи человек. На сайте также можно ознакомиться с программой форума Напомним, организатором мероприятия выступают аппарат полномочного представителя Президента РФ в ДФО и Правительство Хабаровского края.