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Жители Хабаровского края "вышли гулять" – провожать зиму
В минувшие выходные в Хабаровском крае праздновали Масленицу. Различные массовые мероприятия, посвященные этому событию, состоялись в городах и поселках края в рамках Всероссийского фестиваля городской среды "Выходи гулять!".
В Комсомольске-на-Амуре народные гуляния прошли на Театральной площади. Жители города участвовали в традиционных играх и забавах, песнях и плясках, а также водили хороводы под руководством скоморохов и ряженых. Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы. Принял участие в праздничном мероприятии и глава города Андрей Климов, поздравив жителей города с Широкой Масленицей.
На Комсомольской площади города Амурска прошли народные гуляния «Широкая масленица 2018». На этом празднике собралось около 2,5 тысяч человек.
Гости мероприятия приняли участие в веселых играх и забавах, песнях, плясках и хороводах. На празднике были организованы различные площадки: гигантские шашки, ходьба на ходулях, бег в мешках, а также большая масленичная ярмарка. Завершились гуляния обрядом сожжения чучела Масленицы и состязанием по преодолению вертикали деревянного столба, на верхушке которого размещалась коробка с купонами на выигрыш призов.
В Бикине 18 февраля на масленичных гуляниях конкурсы и игры создавали участникам праздника хорошее настроение, а творческие коллективы вовлекали гостей в развлекательную программу. Много было подарков и угощений, самым желанным из которых, конечно же, были блины!
В этот же день в Эльбанском городском поселении, в парковой зоне "Русич", благоустроенной по проекту "Формирование комфортной городской среды" в 2017 году, состоялся праздник под названием "Широкая Масленица". Концертная программа была подготовлена местными творческими коллективами, а развлекали гостей мероприятия песнями, хороводами и разнообразными играми.
На площади Ленина р.п. Заветы Ильича состоялась театрализованная программа "Масленичный разгуляй", в рамках которой для активного участия жителей и гостей поселения в проводах зимы были организованы интерактивные тематические площадки.
Масленичные гуляния развернулись и в Ракитненском сельском поселении. Программа мероприятия включала в себя состязания в ловкости и силе, народные песни и танцы, праздничные угощения.
В Хабаровске городские массовые гуляния "Валенки-Валенки!", посвященные проводам зимы, пройдут 3 марта в парке "Динамо". Гостей мероприятия ждут конкурсы и спортивно-развлекательные состязания, будут организованы фотозона и полевая кухня, с горячей кашей и чаем.
Напомним, Всероссийский фестиваль городской среды "Выходи гулять!" проходит по инициативе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды".
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