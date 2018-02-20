В учреждения среднего профессионального образования в прошлом году поступили более 7500 школьников края

В Хабаровском крае успешно внедряется программа ранней профориентации школьников. Работа ведется по нескольким направлениям. Так, например, в регионереализован пилотный проект «Компас самоопределения», в рамкахкоторогопедагоги помогают детям найти место в жизни, выбрать подходящую для себя и востребованную профессию. Недавно проект стал финалистом Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив развития российских регионов.

Активно развивается движение «JuniorSkills». В рамках проведения региональных чемпионатов «WorldSkills» тысячи школьников и воспитанников детских садов имеют возможность побывать на площадках, поучаствовать в профессиональных пробах, пройти профтестирование.

Зарекомендовал себя и краевой образовательный фестиваль «Обрфест START-UP», который прошелв Хабаровскев сентябре прошлого года. Это абсолютно новое для региона, масштабное мероприятие по демонстрации лучших практик профессионального образования, где школьники попробовали себя в разных специальностях на площадках с симуляторами и рабочим реквизитом.

«Комплекс мероприятий по ранней профориентации, реализуемый в Хабаровском крае, оказался очень эффективным. За несколько лет количество детей, увлекающихся естественно-научным и техническим творчеством увеличилось с 3 до 11 процентов. В прошлом году возросло количество школьников, поступивших в учреждения среднего профессионального образования. Большинство из 7,5 тысяч ребят – выпускники девятых классов, чуть более тысячи – одиннадцатиклассники. Движение «WorldSkills» сделало рабочие профессии престижными. Думаю, что наш регион может стать одной из пилотных площадок, где будет внедрен проект ранней профориентации школьников«Билет в будущее», предложенный Президентом Владимиром Путиным», - отметила министр образования и науки края Алла Кузнецова.

По словам главы минобрнауки, профориентация влияет не только на среднее профессиональное обучение. В вузах региона также увеличился конкурс на технические и инженерные специальности. Молодых специалистов ждут как на крупных предприятиях региона, так и на вновь созданных в Хабаровске и Комсомольске – территориях опережающего развития.

Напомним, проект «Билет в будущее» ориентирован на детей 6-10 классов. Реализация будет проходить в три этапа. Так, по словам Президента РФ Владимира Путина, сначала школьникам предложат обозначить профессиональный интерес на местном уровне, затем – принять участие по разным центрам компетенции, а на третьем этапе – получить грант, позволяющий приобрести практические навыки в крупных компаниях.

«Мы подсчитали, это будет стоить примерно 1 млрд. рублей. Мы эти деньги найдем,- отметил Владимир Путин. – Попрошу Правительство оформить это все в постановлении. В ближайшее время это будет сделано».

Мероприятия по ранней профориентации глава государства предложил включить в программу Международного чемпионата профессионального мастерства «WorldSkills».