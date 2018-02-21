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Комсомольчанин умер из-за забытой врачом иглы в шее
Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре женщину-врача отделения челюстно-лицевой хирургии больницы № 7 признал виновной в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей и приговорил к двум годам ограничения свободы. Кроме того, медик не сможет занимать врачебную должность и заниматься медицинской деятельностью два года.
В Комсомольске – на - Амуре более двух лет ушло на то, чтобы доказать из-за того, что врач-стоматолог не должным образам выполнила свои обязанности, умер мужчина.
Женщина в ту роковую ночь находилась на суточном дежурстве. В приемный покой поступил мужчина с диагнозом «инородное тело шеи - игла».
Доктор покопалась в ранке, иглу не обнаружила, зашила отверстие и отпустила больного домой, вместо того, чтобы его госпитализировать.
Игла в шее привела к развитию сепсиса, и как следствие, смерти.
Женщина свою вину на судебном заседании не признала, до последнего исключала свою причастность к смерти больного.
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