Хабаровский край: Хутор Кордон - преемственность и откровения

Что двинуло в казаки Германа Новикова? Родился в Хабаровске, окончил школу и профтехучилище, отслужил срочную. Видимо, дали о себе знать корни: прадед был казаком, героически сражался в Гражданскую войну.

Правда, воевал не на стороне белых, как утвердилось в общественном сознании в постсоветской действительности, а на стороне красных. И такое было. Достаточно вспомнить роман «Даурия», снятый на его основе кинофильм. Кто знает, может среди прообразов эпопеи был прадед Новикова, ведь воевал он в Забайкалье, иначе говоря, там, где разворачиваются события романа?

Пожалуй, самое впечатляющее из его боевого пути - сражение, в котором отряд в двести красных казаков одолел десятикратно превосходящее по численности войско белых. Об этом Герман прочитал в воспоминаниях прадеда, записанных после Гражданской войны. Рукопись хранится в краеведческом музее. Правда, Герману удалось получить ее электронную версию, и он имеет возможность перечитывать воспоминания прадеда.

В них голод и другие подробности того тяжелого времени. Шокирующий эпизод - как красный казак собственного руками задушил белого офицера. Герман понимает, что прадед не был законченным душегубом. Если бы не он прикончил беляка, то его бы самого этот беляк вряд ли бы пощадил. Таковы были реалии Гражданской войны.

По горячим следам

Герман Новиков в казачестве с 90-х годов. Память не сохранила названия казачьих обществ, которые громко заявляли о себе, но потом сворачивали деятельность. Почему заполнился Союз казаков Дальней Руси, созданный Евгением Пугачем? Наверное, потому, что в нем была полная ясность с тем, куда казакам приложить силы. Это охрана дачных массивов хабаровчан, которые с начала 90-х годов подвергались опустошительным набегам «металлистов», прочей люмпенизированной публики. Понятно, что эффективная охрана невозможна без сотрудничества с правоохранителями. Причем, не эпизодического, для галочки в отчете, а постоянного, когда члены казачьего общества и люди в погонах знают друг друга в лицо.

- Мы взаимодействовали с Русланом Игнатьевым, когда он работал в 3-м ГОМе. Это было полтора десятка лет назад. Теперь он в УВД города, вырос в звании и должности, и мы продолжаем помогать друг другу, - говорит Новиков.

Хуторское казачье общество «Хутор Кордон» было создано в 2016 году. Его атаманом был избран Олег Петрук, уроженец Ставрополья, потомственный казак, прошедший Афганистан. Товарищем атамана стал Герман Новиков. В числе тех, кто составляет костяк хуторского общества, - Сергей Давыдов. Он в казачьем движении два десятка лет, значился в казачьем обществе, которое возглавлял Евгений Пугач.

Заданное Пугачем направление деятельности подхвачено его сподвижниками, создавшими хуторское казачье общество, ставшее реестровым. Это сторожевая служба, как формулирует ее товарищ атамана. Охраняют казаки дачные массивы на владивостокском шоссе и у Большого аэропорта, привлекая людей порой не с образцовой биографией. Попав в казачье товарищество, взыскательное и равноправное, бывшие уголовники и выпивохи становятся на путь исправления. Впрочем, не обходится без тех, от кого приходится избавляться.

На основе хуторского общества создана казачья дружина. В минувшем году члены казачьей дружины неоднократно привлекались УБЭП, другими профильными службами полиции для противодействия незаконному обороту алкоголя, распространению наркосодержащих веществ. Статистика городского УВД за 2017 год свидетельствует: на счету казачьей дружины девяносто выходов. Примерно по восемь выходов в месяц, а значит, взаимодействие не показное, а постоянное.

Отдельная тема - привлечение членов казачьей дружины в качестве понятых при проведении следственных действий. Не каждый человек соглашается на это, хотя понимает, что работа следователя без понятых по сути незаконна, поскольку противоречит требованиям уголовно-процессуального кодекса.

- Члены казачьей дружины в любое время дня и ночи откликаются на просьбы быть понятными. Тем самым реально способствуют раскрытию преступлений по горячим следам, - подтверждает официальный представитель УВД Хабаровска Кирилл Блинов.

Достойные есть, но…

Почему хуторское общество не пополняет ряды, ведь наверняка среди тех, кто вместе с казаками несет сторожевую службу, есть достойные люди?

- Так точно, - подтверждает товарищ атамана. - Бывший комсомольчанин у нас работает больше десятка лет. Между прочим, решился на переезд в Хабаровск, имея двоих детей, а теперь их у него четверо. Хороший семьянин, примерный работник. Неоднозначность ситуации в том, что паспорте у него нет штемпеля о регистрации в Хабаровске, а без этого мы не имеем права принять в его члены хуторского общества, зарегистрированного в Хабаровске.

По мнению товарища атамана, требования, предъявляемые казачьим обществам органами юстиции, не в полной мере учитывают реалии житья-бытья, что не способствует оперативному решению вопросов организационного характера.

Новиков, как и атаман хуторского общества «Тумнинское» Ванинского района Витольд Грибенюк, не склонен видеть перспективу в том, чтобы поправлять финансовое положение за счет бюджетных вливаний («Где родился, там и пригодился», «ПКВ» №1 с.г.). Товарищ атамана полагает, что казачье общество, получив казенное вспомоществование, не осилит отчетную стезю, тем самым навредив себе же.

Человек воцерквленный, Новиков тем не менее не скрывает своей озабоченности по поводу стремления некоторых православных священнослужителей задавать тон в казачьем сообществе.

- Ведь были казаки-мусульмане, казаки других вероисповеданий. Все они сражались и умирали за Россию, за царя. Казак - это не монах. Казак - это воин. Судить о казачьем обществе надо по делам, а не по поклонам в церкви, хотя я сам бываю в храме на службе, - высказывается товарищ атамана.

За два десятка лет пребывания в казачьем движении Герман Новиков остался верен ему. И надеется, что оно будет прирастать разными по образу мыслей люди, но неизменно преданными России.

Михаил Карпач

«Приамурский казачий вестник»

На снимке: атаман хуторского казачьего общества «Хутор Кордон» О.Н. Петрук (справа) и товарищ атамана Г.А. Новиков в актовом зале УВД Хабаровска в связи с награждением казачьей дружины по итогам 2017 года.