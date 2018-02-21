Хабаровская команда по хоккею с мячом заняла второе место в турнире на Кубок Патриарха

Хабаровская команда «Ерофей-2006» уступила в турнире на призы Патриарха Московского и всея Руси Кирилла столичному клубу «Крылатское» со счетом 3:6.

По словам члена исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергея Мяуса, турнир прошел в душевной обстановке, родители и дети пообщались, обменялись опытом, поэтому участие в первенстве оставило у всех — и юных хоккеистов и болельщиков — только положительные впечатления.