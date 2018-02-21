В Хабаровском районе собаками селян кормится амурская тигрица

В селе Некрасовка Хабаровского района тигрица задрала собаку во дворе частного дома, расположенного на окраине селения. От метиса кавказской овчарки весом в 60 килограммов остались только хвост и алые пятна. Это уже вторая собака, ставшая жертвой краснокнижного хищника.

В Хабаровском районе эта зима насыщена наплывом тигров. Помимо постоянно проживающих в «Большехехцирском» заповеднике и заказнике «Хехцирский» двух тигриц, появлялись два крупных самцоа и еще одна, третья тигрица.

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Новая тигрица была изгнана хозяйкой заказника и начала охотиться на сельских собак. Ей дали имя "Невеста без места" Сейчас она с периодичностью раз в две недели появляется около сел.

Впервые эту тигрицу жители Некрасовки приметили в конце осени. Когда начали исчезать собаки, охотоведы посоветовали владельцам запереть домашних животных на неделю-другую, чтобы тигрица утратила интерес к этим местам.

Спустя некоторое время местные жители решили, что опасность миновала, и выпустили питомцев обратно. История повторилась.

Селяне, у которой тигрица украла очередную собаку, обратились за помощью в администрацию села. Местные власти решили направить коллективное заявление в Амурскую бассейновую природоохранную прокуратуру. Пока же в селе ввели комендантский час, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».