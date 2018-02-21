Хабаровчане, Поэзия и День Защитника Отечества

Не все коту масленица, пришел и Великий пост. Хабаровчане, объевшись блинами, налазившись на столбы, позабавившись играми-потешками, ринулась соблюдать строжайшие запреты: кто смолить цигарки бросил, кто ограничил себя в душевных беседах с зеленым змием, ну а самые отчаянные и в любви себе стали отказывать. А зря! Ветер хоть и холодный, но по-весеннему шаловливый, щечки румянит, всякие мысли легкомысленно-поэтические навевает!

Для любителей изящного, для фанатов изящности - Открытый урок с профессором Мехтиевым «Поэзия Серебряного века" в Хабаровске», который пройдет 25 февраля в Дальневосточной государственной научной библиотеке. Вургун Мехтиев - доктор филологических наук, профессор. Вы услышите несколько стихотворений поэтов "серебряного века", прислушаетесь к музыке, смыслу их созданий. Постараетесь совместными усилиями понять их. Начало в 13.00.

Для тех хабаровчанок, которые прикупив носки и пену для бритья в качестве подарка для своего главного Защитника отечества, сомневаются в том, что эти презенты в полной мере выражают благодарность и любовь ко второй, т.е мужской части ячейки семьи, могут взять благоверного под белы рученьки и вывести в свет, допустим на концерт "Ко Дню Защитника Отечества - по страницам любимых оперетт " в Хабаровском краевом музыкальном театре. В представлении принимают участие Александра Добролюбова и Кирилл Афонин. Начало в 17. 00.

Как альтернатива оперетте - Вячеслав Бутусов с программой "Nautilus Pompilius - 35 лет" в СЗК "Платинум Арена". Начало в 19.00.

Можно, допустим, в воспитательных целях сводить мужскую половину и на открытые соревнования по конному спорту, посвященные Дню защитника Отечества. Соревнования пройдут на базе спортивно-оздоровительного центра "Мустанг". Начало в 12.00.

Не забыли в Хабаровске и самых маленьких горожан

20 февраля

Тянем-потянем. Театр юного зрителя. Начало в 11.00.

24 февраля

Приключения слоненка или как у слонов появились хоботы. Бенефис. Начало в 10.00.

Лисенок-плут. Театр Кукол. Начало в 11.00.

Сокровища лесных эльфов .Театр юного зрителя. Начало в 12.00.

25 февраля

Мороз Иваныч. Театр Кукол. Начало в 11.00.

Для любителей Мельпомены

20 февраля

Мамуля". Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 18.30 .

22 февраля

18.30 Севастопольский вальс. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 18.30. .

Козленок в молоке. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 18.30.

23 февраля

Вдовий пароход. Театр юного зрителя. Начало в 18.00.

Виндзорские насмешницы. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 18.30.

Ужин на 100 персон. Триада. Начало в 19.00.

24 февраля

Турбулентность. Хабаровский краевой театр драмы. Начало в 18.00

Спектакль "Солнце, старик и девушка". Триада. Начало в 18.00

25 февраля

Здравствуйте, я ваша тетя. Хабаровский краевой музыкальный театр. Начало в 17.00.

Спектакль "Женитьба" в Хабаровске 25 февраля 2018 .Триада. Начало в 18.00.

Приятных рабочих будней, вкусных блинов, занимательных валентинок, хорошего скольжения и приятного отдыха!

Юрий Вязанкин