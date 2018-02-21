Стоять, лежать, бояться: В Хабаровске пьяный лихач - силовик попугал полицейских стволом

В Хабаровске гонка автоинспекторов за лихачом - водителем автомобиля «Исузу Бигхорн» закончилась в районе поселка Рыбак.

48-летний водитель - сотрудник спецподразделения одного из силовых ведомств, который не раз бывал в непростых служебных командировках, решил просто так не сдаваться и начал пугать оружием. Однако полицейские пожалели коллегу, огонь на поражение не начали.

Стражи правопорядка скрутили нарушителя, заковали в наручники, пистолет – травматическая копия ТТ выпал на землю. Задержанный силовик был пьяный, а когда дело дошло до освидетельствования, начал громко кашлять. В итоге шофер «Бигхорна» попал в спецприемник.

Помимо езды «под мухой», у нарушителя не было разрешения на хранение пистолета. Оружие изъяли сотрудники оперативно-разыскного отдела, силовика отправили в спецприемник, а машину нарушителя увезли на арестплощадку, прав ее владелец, скорее всего, лишится, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».

.