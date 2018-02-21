Однажды в Хабаровске: Как в 90-е должен - гони машину

В Хабаровске к мужчине, сидящем в автомобиле на парковке около дома на улице Совхозная, подошел незнакомый 20-летний пацан, попросил выйти, и сказал, что мужчина ему должен.

Пока хабаровчанин попытался объяснить юноше, что знать его не знает, а тем более ничего ему не должен, парень выхватил ключи от машин из мужских рук, сел в автомобиль и уехал.

Угонщика стражи правопорядка адержали спустя несколько часов в районе села Восточное Хабаровского района. Его поместили в изолятор временного содержания. Парню вменяют «Грабеж». Ему грозит до семи лет лишения свободы.