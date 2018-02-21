Хабаровчанин ограбил офис быстрых займов при помощи пива

В Хабаровске мужчины испытывают на земляках, чаще всего на девушках, женщинах, старушках, при грабеже разные предметы устрашения – как правило, это кулак, нож, пистолет. Недавно грабитель угрожал пивом, и девушка сдалась.

Произошло это около центрального рынка. В павильон микрофинансовой организации поздно вечером забежал двадцатилетний юноша славянской внешности, ростом 180 сантиметров и попытался разбить бутылку, чтобы направить на менеджера острое горлышко. Стеклотара была крепкой, уцелела, но девушка испугалась и отдала визитеру все деньги – чуть больше 11 тысяч рублей.

Экипаж охранной организации прибыл через несколько. Однако поиски ничем не закончились, налетчик скрылся. Поиски разбойника продолжаются, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».