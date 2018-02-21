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В Хабаровске пройдет краевой конкурс полемистов
В Хабаровске первое заседание гражданско - политического проекта "Полемическая площадка" пройдет 28 февраля в 18.00 в конференц-зале центра "Точка кипения" ( здание РАНХиГС, улица Муравьева-Амурского, 33)
В ходе полемики между опытными управленцами и активными и перспективными представителями молодежи будут обсуждены следующие вопросы:
- Что должен знать, уметь, какими способностями и личностными свойствами должны обладать руководители органов государственной власти нашей страны?
- Какими не должны быть государственные управленцы?
Диалог экспертов, профессиональных управленцев и будущих руководителей поможет вывести полемику к определению факторов, влияющих на эффективность подготовки молодых управленческих кадров.
В результате работы площадки будут выявлены пути для повышения компетентности и профессионализма профсоюзных кадров и актива, их роли в подготовке молодых управленцев.
Организаторы: Объединенная профсоюзная организация Правительства Хабаровского края, Автономная некоммерческая организация поддержки детских и молодежных инициатив «Дети и взрослые»
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