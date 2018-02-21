В Хабаровском крае команда ДВГУПС победила в конкурсе «Защитник Отечества»

XVI Межвузовский конкурс «Защитник Отечества» был организован Министерством образования и науки Хабаровского края, Советом ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО и Хабаровским пограничным институтом ФСБ России. В нем приняли участие команды вузов Хабаровска и Биробиджана.

В этом году конкурс был посвящен 100-летию образования Вооруженных сил Российской Федерации и пограничных войск.

Участники конкурса прошли шесть этапов: медико-инженерный конкурс, интеллектуальный конкурс, конкурс патриотической песни, тактико-спортивный конкурс, стрелковый конкурс и перетягивание каната.

По итогам всех состязаний межвузовского конкурса «Защитник Отечества» команда Института военного обучения ДВГУПС заняла первое место.