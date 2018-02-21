Новости
В Хабаровском крае команда ДВГУПС победила в конкурсе «Защитник Отечества»
XVI Межвузовский конкурс «Защитник Отечества» был организован Министерством образования и науки Хабаровского края, Советом ректоров вузов Хабаровского края и ЕАО и Хабаровским пограничным институтом ФСБ России. В нем приняли участие команды вузов Хабаровска и Биробиджана.
В этом году конкурс был посвящен 100-летию образования Вооруженных сил Российской Федерации и пограничных войск.
Участники конкурса прошли шесть этапов: медико-инженерный конкурс, интеллектуальный конкурс, конкурс патриотической песни, тактико-спортивный конкурс, стрелковый конкурс и перетягивание каната.
По итогам всех состязаний межвузовского конкурса «Защитник Отечества» команда Института военного обучения ДВГУПС заняла первое место.
Поделиться
Самое читаемое
Хабаровский край: Пришло полынное время для соакта чолони9 865
С места событий: Останки на берегу водоема6 158
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы5 316
Хабаровчане: Пусть Ишаев купит для внука МКАД4 707
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136