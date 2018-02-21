В Хабаровске пройдет праздничный салют в День защитника Отечества

23 февраля в Хабаровске в честь Дня защитника Отечества пройдет праздничный салют. Запускать его будут на набережной возле арены «Ерофей». Ровно в 21.00 по местному времени небо над краевой столицей озарится красочными вспышками.

Салют будет производиться тридцатью артиллерийскими залпами для создания шумового эффекта и сопровождаться фейерверком из салютных установок. Он будет виден с площади Славы и других высоких точек города.

Напомним, салют в честь Дня защитника Отчества проводится в соответствии с приказом министра обороны РФ в городах, удостоенных звания «Город воинской славы». Хабаровску этот статус присвоен Указом Президента РФ Владимира Путина 3 ноября 2012 года.

Кроме того, в ближайшие дни в Хабаровске запланирован ряд праздничных мероприятий. Так, 22 февраля в 10.00 в Доме официальных приемов Правительства края состоится торжественное вручение премий военнослужащим. Одним из главных событий в этот день станет церемония возложения венка и цветов к Вечному огню мемориала на площади Славы в Хабаровске. Она начнется в 11.30. В сам праздник, 23 февраля, на стадионе им. Ленина запланированы выступления ансамбля песни и пляски Восточного военного округа, других творческих коллективов, организованы показ образцов вооружения и военной техники. Традиционно жители и гости города смогут попробовать солдатскую кашу.

Во всех районах края также пройдут праздничные мероприятия. Запланированы концерты, памятные митинги, церемонии возложения цветов к братским могилам и могилам воинов, павших в годы Великой Отечественной войны и других локальных конфликтах.