Сегодня завершается регистрация участников на Дальневосточный медиафорум

Организаторы Дальневосточного Медиафорума, который пройдет в Хабаровске 26-27 февраля, завершают формирование списка участников мероприятия.

К настоящему моменту зарегистрировано более тысячи человек. Свое участие подтвердили ряд известных в России экспертов в области медиаиндустрии.

В их числе главный редактор газеты «Московский Комсомолец» Павел Гусев, известный российский блогер Илья Варламов, председатель Союза Журналистов РФ Владимир Соловьев, заведующий кафедрой связей с общественностью в бизнесе Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Гавра, специальный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, руководитель службы по освещению деятельности органов государственной власти РФ в информационном агентстве «Интерфакс» Евгений Зинькович.

Многие эксперты отмечают, что медиафорум поможет в продвижении имиджа Дальнего Востока, как территории динамичного развития.

«Я уверен, что форум станет авторитетной площадкой для обсуждения вопросов, связанных с реализацией федеральных инициатив по развитию Дальнего Востока, созданием благоприятной информационной среды. В жизни региона происходит много интересных событий, однако о позитивных преобразованиях зачастую не знают жители других регионов страны. Одна из главных задач – создать систему распространения информации», - отмечает Евгений Зинькович.

Регистрация участников завершается сегодня, 21 февраля. Заявку на официальном сайте мероприятия (http://dfomedia.ru/) можно подать до 18:00 по хабаровскому времени.

Напомним, что форум проводится по инициативе Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева при поддержке Правительства Хабаровского края. На дискуссионных площадках речь пойдет о концепции продвижения региона, результатах применения инструментов развития ДФО, новых каналах доставки контента. Также запланированы экскурсии на ведущие предприятия края, культурная программа и презентация проекта «Дальневосточная Медиашкола».