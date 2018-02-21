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В Хабаровске пройдет конкурс военных оркестров
27-28 февраля 2018 г. в г. Хабаровске пройдет первый тур смотра-конкурса военных оркестров Вооруженных Сил в военных округах и на Северном флоте. По итогам первого (отборочного) тура лучшие военные оркестры страны получат рекомендации для участия в Международном военно-музыкальном фестивале «Амурские волны», который пройдет в Хабаровске с 25 мая по 2 июня 2018 года.
Смотр-конкурс военных оркестров Вооружённых сил Российской Федерации проводится раз в четыре года в целях дальнейшего совершенствования исполнительского мастерства и строевой выучки личного состава военных оркестров. Первый (отборочный) тур пройдет в феврале-марте 2018 года в военных округах и на Северном флоте. Военные оркестры, получившие наиболее высокий итоговый балл, выйдут во второй (заключительный) тур, который пройдет в Москве с 27 по 31 августа 2019 года.
Конкурс состоит из двух этапов плац - концерта, продолжительностью 10-15 минут, и концертной программы. Каждый коллектив исполнит Государственный гимн Российской Федерации, «Славься» М. Глинки, «Развод караулов» В. Павлова, «Красная заря» С. Чернецкого, 1 встречный и 2 строевых марша. Концертный репертуар оркестра должен включать 5 произведений, в числе которых переложения сочинений отечественных и зарубежных композиторов-классиков, оригинальные сочинения для духового оркестра, в том числе одно произведение В.М. Халилова.
Профессионализм оркестровых коллективов ВС РФ в рамках смотра оценит жюри во главе с начальником Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации, главным военным дирижером полковником Тимофеем Маякиным. В составе жюри начальник Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ, заслуженный артист России полковник Сергей Дурыгин.
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