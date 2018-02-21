Юным хабаровчанам рассказали о службе служебных собак в военные годы

В Хабаровске сотрудники транспортной полиции в преддверие празднования Дня защитника Отечества приняли участие в уроке мужества, прошедшем в Филиале №3 Центральной библиотеки в поселке Березовка, и рассказали ребятам о подвигах собак во время Великой Отечественной войны.

В годы Великой Отечественной войны, когда наша страна находилась в огромной опасности, на ее защиту становились не только люди, но и животные: голуби, лошади и даже кошки как и люди совершали подвиги, гибли и помогали воинам ковать победу. Боевые животные спасли десятки тысяч человеческих жизней. Ярчайшим примером таких подвигов, конечно же, являются собаки.

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Сотрудники кинологической службы не просто рассказали детям о подвигах собак, но и познакомили с четвероногими помощниками транспортной полиции с немецкой овчаркой Юрой, лабрадором Мартином и щеноком немецкой овчарки, которому, не смотря на грозный нрав, только предстоит стать настоящей полицейской собакой.

Дети поблагодарили за необычный урок, а многие признались, что хотят связать свою будущую карьеру со службой в транспортной полиции.

Пресс-служба УТ МВД России по ДФО