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Юным хабаровчанам рассказали о службе служебных собак в военные годы
В Хабаровске сотрудники транспортной полиции в преддверие празднования Дня защитника Отечества приняли участие в уроке мужества, прошедшем в Филиале №3 Центральной библиотеки в поселке Березовка, и рассказали ребятам о подвигах собак во время Великой Отечественной войны.
В годы Великой Отечественной войны, когда наша страна находилась в огромной опасности, на ее защиту становились не только люди, но и животные: голуби, лошади и даже кошки как и люди совершали подвиги, гибли и помогали воинам ковать победу. Боевые животные спасли десятки тысяч человеческих жизней. Ярчайшим примером таких подвигов, конечно же, являются собаки.
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Сотрудники кинологической службы не просто рассказали детям о подвигах собак, но и познакомили с четвероногими помощниками транспортной полиции с немецкой овчаркой Юрой, лабрадором Мартином и щеноком немецкой овчарки, которому, не смотря на грозный нрав, только предстоит стать настоящей полицейской собакой.
Дети поблагодарили за необычный урок, а многие признались, что хотят связать свою будущую карьеру со службой в транспортной полиции.
Пресс-служба УТ МВД России по ДФО
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