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В Хабаровске иностранец изувечил горожанина
В Хабаровске иностранец, работавший таксистом, на автобусной остановке ударил кулаком в лицо хабаровчанину.
От полученного удара мужчина упал и ударился затылком о брусчатку. В результате причинен тяжкий вред здоровью, горожанин до сих пор лечится, полного восстановления здоровья не ожидается.
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Центрального района Хабаровска Суд приговорил иностранца к 1 году 4 мес. исправительных работ с удержанием 5% из заработка в доход государства. Также суд взыскал с него в пользу потерпевшего 500 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда и 61 тыс. рублей - материального.
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