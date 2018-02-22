Шпорт: Мы с гордостью говорим о российских военнослужащих

В Хабаровском крае всегда было и будет особое отношение к воинской службе. Недаром Хабаровск носит почетное звание "Город воинской славы".

Военнослужащие Восточного военного округа с честью сохраняют и приумножают боевые традиции старших поколений. Совершенствуют мастерство и выучку, добросовестно выполняют воинский долг.

Значимый вклад в обеспечение обороноспособности страны также вносят краевые предприятия авиа- и судостроения. В прошлом году амурские корабелы передали Тихоокеанскому флоту корвет «Совершенный». Комсомольские авиастроители успешно выполняют второй долгосрочный контракт по поставке Минобороны России самолетов Су-35С, ремонту Су-27 и изготовлению истребителя пятого поколения.

Мы с гордостью говорим о российских военнослужащих, с честью выполнивших воинский долг по оказанию помощи сирийскому народу в борьбе с международным терроризмом. В числе проявивших мужество и героизм и наши земляки.

Особые слова признательности и поздравления ветеранам Великой Отечественной войны. Тем, кто вынес всю тяжесть военных невзгод, кто и в наши дни, по мере сил и возможностей, продолжает благородное дело воспитания подрастающего поколения на традициях верного служения Отчизне.

23 февраля мы отмечаем очень значимый для страны праздник – День защитника Отечества. Он олицетворяет славу российского оружия, мужество и храбрость воинов, защищающих свободу и независимость нашей Родины.

Поздравляю ветеранов, военнослужащих и всех, кто обеспечивает безопасность страны!

Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе и труде на благо Отечества!

В.И. Шпорт, губернатор Хабаровского края