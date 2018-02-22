Эхо войны в Хабаровске: Красное и черное

В День памяти воинов-интернационалистов к мемориалам в Хабаровске возложили черные тюльпаны и красные гвоздики. 15 февраля 1989 года последние бойцы воинского контингента СССР - пограничники и спецназ ГРУ ГШ вернулись в страну с территории сопредельного государства. С тех пор этот день стал памятной датой для воинов-интернационалистов.

По нынешним временам интернационализм стал неактуальным, во внешней политике России возобладал здоровый прагматизм. С 2011 года в календаре памятных дат появился День памяти о россиянах, исполнявших служебных долг за пределами Отечества, который отмечается ежегодно 15 февраля.

В честь этой даты в Хабаровске прошло массовое шествие. Свыше ста человек - ветераны, военные, полицейские, курсанты, школьники и политики - прошли от Комсомольской площади до мемориала Вечного огня на площади Славы под хиты группы «Голубые береты», что неслись из репродукторов агитационного бронетранспортёра: «Немножко крови, немножко слез, и по спине чтобы бил мороз. Куча наград лихих парней и крупным планом матерей». Над колонной были подняты портреты воинов, погибших в локальных конфликтах. На площади шествие встречали горожане. После торжественных слов и троекратного залпа военные, чиновники и неравнодушные граждане возложили венки и красные гвоздики к подножию мемориала, на пилонах которого 167 фамилий воинов-дальневосточников. Все они погибли в локальных конфликтах на территории страны и за ее пределами – в боевых действиях на КВЖД, на озере Хасан, реке Халкин-Гол, на острове Даманском, в Афганистане, Анголе, в многочисленных конфликтах 90-х годов на территории бывших республик ССССР, во время контртеррористической операции в Чечне. Недавно к траурному списку потерь добавились еще четыре фамилии военнослужащих, что погибли в Сирийской Арабской Республике. Командир взвода охраны старшина Алексей Чугунов и старший разведчик-снайпер ефрейтор Богдан Деревицкий погибли в один день, 27 апреля прошлого года, под минометным обстрелом противника. Ефрейтор Алексей Колганов был убит 22 сентября. Прапорщик Ренат Гемадиев погиб при минометном обстреле военно-воздушной базы Хмейним 31 декабря 2017 года.

Поминальные мероприятия продолжились у мемориала "Черный тюльпан". К подножию памятника ветераны боевых действий и родственники погибших возложили живые красные гвоздики и установили изготовленные из черной бумаги тюльпаны. По русской традиции среди цветов стояли рюмки и стаканчики, покрытые горбушкой хлеба.

Эдуард Попов

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