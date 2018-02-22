Навстречу выборам: Полку наблюдателей в Хабаровский край прибыло

В Хабаровском крае утвержден список общественных наблюдателей на выборы президента РФ. В списке, утвержденном Общественной палатой региона, – 900 человек. Это без пары сотен человек – целый полк.

Как рассказал журналистам руководитель аппарата Общественной палаты региона Юрий Сировский, в крае сформировано 850 избирательных участков. Общественных наблюдателей ждут на 798 из них. На сегодняшний день добровольцами укомплектованы 667 избирательных участков.

- Активнее всего на работу по отбору общественных наблюдателей откликнулись Нанайский район и Хабаровск. В краевом центре, к примеру, есть возможность поставить на участки по два человека. В Бикинском районе набрано только 13 процентов от нужного числа наблюдателей, в Ванинском районе – 20, в Хабаровском районе – 19 процентов, - уточнил главный аппаратчик региональной ОП.

Он добавил, что прием заявлений от граждан на участие в выборах в качестве общественного наблюдателя продолжается. Работа эта добровольная и не оплачивается. С 25 февраля начнется обучение активистов.

- В Хабаровском крае проведена огромная работа по отбору претендентов в общественные наблюдатели. Добровольцев искали через общественные советы при органах муниципальной и исполнительной власти. Граждане сами проявляли интерес и задавали много вопросов. Поэтому в Общественной палате края мы создали рабочую группу из двадцати человек, которые будут координировать действия сотен наблюдателей, - отметил и.о. председателя Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов.

В помощь каждому наблюдателю на сайте Общественной палаты региона в специальной вкладке размещены все методические рекомендации, памятки и алгоритмы действий в день выборов на избирательных участках.

В контроле за выборами может принять участие любой совершеннолетний гражданин России. Назначить своих наблюдателей традиционно могут политические партии, кандидаты, доверенные лица. Впервые в этом году на избирательных участках будут работать добровольцы от общественных палат федеральных и региональных уровней.

Самуил Миныч