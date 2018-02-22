На смерть Учителя: Хабаровск простится с профессором - сказочником

В прошедшее воскресенье умер Сергей Иннокентьевич Красноштанов. Профессору, воспитавшему не одно поколение выпускников филфака хабаровского "педа", было 88 лет. Фактически из жизни ушел один из столпов интеллигенции нашего города, который до последней минуты любил и ценил живое русское слово.

Сергей Иннокентьевич Красноштанов родился 10 сентября 1930 года в деревне Казимировой Киренского района Иркутской области. Еще в школьном возрасте у него проявились способности к литературе, в старших классах был членом общественной редколлегии районной газеты «Ленская правда», в которой печатал свои первые стихи. После окончания школы он поехал в Москву поступать в институт. С легкостью поступил в Московский областной педагогический.

В студенческие годы осуществил две фольклорные экспедиции: в 1949 году совершил поездку по селам Киренского района, в 1950 году любознательный студент организовал фольклорную экспедицию по Верейскому району Московской области. В 1951 году после окончания Московского областного педагогического института решил поступить в аспирантуру при кафедре советской литературы этого же института. После защиты кандидатской диссертации «Поэзия С.П. Щипачева» в 1954 году Сергей Иннокентьевич был направлен в Хабаровский государственный педагогический институт и начал свою работу в должности старшего преподавателя.

Много внимания С.И. Красноштанов уделял детской литературе. Им был составлен сборник считалок дошкольного и младшего школьного возраста «На золотом крыльце сидели» (1974 г.), «Ехала деревня мимо мужика» (1989 г.) и др. Иллюстрации к его книгам оформляли талантливые хабаровские художники Г. Павлишин, С. Зарованный, А. Лепетухин. Сергей Иннокентьевич совместно с преподавателем Хабаровского педагогического колледжа Маргаритой Николаевной Ходаковской издал хрестоматию по дальневосточной литературе для 1-3 классов под названием «Лукошко», с Г.В. Гузенко хрестоматию по дальневосточной литературе для 5-9 классов.

Научные интересы профессора С.И. Красноштанова – это фольклор и литература Сибири и Дальнего Востока. Итогом его исследовательской деятельности стало участие в подготовке и издании четырнадцатого тома «Русские лирические песни Сибири и Дальнего Востока».

На протяжении всей своей научной и преподавательской деятельности Сергей Иннокентьевич занимался общественной работой, сотрудничал с Домом народного творчества, с Хабаровской писательской организацией, редакцией журнала «Дальний Восток», газетами региона, с Обществом охраны памятников истории и культуры.

За многолетнюю и плодотворную работу С.И. Красноштанов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «Ветеран труда», памятной медалью «К 100-летию М.А. Шолохова», знаками «Отличник просвещения СССР», «Отличник народного просвещения РСФСР», «Почетный работник ХГПУ», «За активную работу в Обществе охраны памятников истории и культуры», а также почетными грамотами, дипломами, благодарственными письмами и другими поощрениями.

Церемония прощания пройдет 22 февраля в 16 часов в ритуальном зале спецкомбината.

Подготовил Сергей Мингазов, выпускник филфака ХГПИ 1990 года