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Хабаровск: Три врача - шесть смертей
В Хабаровске три врача Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии находятся под следствием. Медиков обвиняют в том, что их профессиональные ошибки повлекли смерть шести пациентов.
По версии следствия, граждане по вине врачей инфицированы внутрибольничной инфекции, из-за которой они и погибли.
По результатам проверки установлено, что показатель заболеваемости внутрибольничной инфекцией колеблется от 17 до 24 случаев в год.
Несмотря на отсутствие трех врачей, кардиоцентр работает в штатном режиме, продолжаются проводиться операции.
Между тем, как отметил министр здравоохранения Хабаровского края Александр Витько, в кардиоцентре собрана хорошая команда профессионалов с большой буквы, проводятся высокотехнологичные операции, пересаживаются даже клапаны сердца. Центр принимает пациентов со всего Дальнего Востока.
-Один из обвиняемых был первым заведующим кардиохирургическим центром на базе первой краевой больницы, очень много жизней спас этот человек. Открывал этот кардиоцентр, набирал людей", - сказал Витько.
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