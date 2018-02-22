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Протопить по-черному: В Хабаровском районе бабушка развела в квартире костер и угорела
В селе Калинка Хабаровского края 62-летней пенсионерке стало холодно в квартире на первом этаже пятиэтажного этажного дома на улице Молодежная. Он решила согреться при помощи костра, протопить квартиру по-черному: собрала в центре комнаты вещи, подожгла и погибла от угарного газа.
Соседи, почуяв дым, вызвали огнеборцев. Прибывшим на место брандмейстерам в количестве восьми человек, понадобились 15 минут для локализации пожара на площади порядка десяти квадратных метров.
По словам соседей погибшей женщины, она была запойной, ее квартира была обесточена и это не первая попытка пенсионерки "поджечь дом".
По факту смерти жительницы села Калинка проводится проверка.
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