Протопить по-черному: В Хабаровском районе бабушка развела в квартире костер и угорела

В селе Калинка Хабаровского края 62-летней пенсионерке стало холодно в квартире на первом этаже пятиэтажного этажного дома на улице Молодежная. Он решила согреться при помощи костра, протопить квартиру по-черному: собрала в центре комнаты вещи, подожгла и погибла от угарного газа.

Соседи, почуяв дым, вызвали огнеборцев. Прибывшим на место брандмейстерам в количестве восьми человек, понадобились 15 минут для локализации пожара на площади порядка десяти квадратных метров.

По словам соседей погибшей женщины, она была запойной, ее квартира была обесточена и это не первая попытка пенсионерки "поджечь дом".

По факту смерти жительницы села Калинка проводится проверка.