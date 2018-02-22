В Комсомольске-на-Амуре мужчина расслабился и зарезал собутыльника

В Комсомольске - на - Амуре четверо мужичков отдыхали-расслаблялись. Уж не подумайте ничего противоестественного, город Юности – не Амстердам. По скрепному бухали-беседовали.

Понятно дело, что беседа добром не закончилась. В разгар диспута один из мужчин нанес два ножевых ранения собутыльнику. Прибывшие на место событий медики констатировали смерть, а полицейские задержали злоумышленника.

Убийца бежать не стал, дал признательные показания, после чего был водворен в изолятор временного содержания, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab.